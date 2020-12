Maltempo, pioggia torrenziale a Udine: Udinese-Atalanta rinviata a data da destinarsi

Udinese-Atalanta non si gioca! Dopo tre sopralluoghi l’arbitro La Penna ha deciso di rimandare la partita di Serie A in programma per oggi pomeriggio alla Dacia Arena. Ad Udine ci sono +9°C e da ieri sera piove senza sosta: sono caduti 90mm di pioggia, di cui 65mm solo oggi. Il campo da gioco si è mostrato sin da subito impraticabile dalla fitta pioggia, la palla non rimbalzava a causa della troppia pioggia caduta e l’arbitro, dopo aver rinviato per tre volte il fischio d’inizio, al terzo sopralluogo, avvenuto alle 15.45, nonostante il massiccio intervento degli inservienti, ha deciso di rimandare del tutto la partita a data da destinarsi.

Il recupero potrebbe disputarsi il 13 o il 20 gennaio, date riservate agli ottavi di Coppa Italia. E’ quanto si apprende alla Dacia Arena, dove sono in corso le trattative tra le due societa’. Solitamente le partite rimandate per maltempo si recuperano il giorno successivo, ma in questo caso non è possibile a causa della partita di Champions dell’Atalanta ad Amsterdam in programma mercoledì. L’ultima parola spetta comunque alla Lega Calcio, che ufficializzerà la data del recupero nei prossimi giorni.