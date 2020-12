Maltempo, pioggia torrenziale a Udine: Udinese-Atalanta slitta, è a rischio rinvio [LIVE]

Il maltempo che nelle ultime ore si è abbattuto un po’ in tutt’Italia sta condizionando anche lo sport, in particolar modo il campionato italiano di calcio di Serie A. L’arbitro La Penna è stato costretto a rimandare di 30 minuti il fischio d’inizio di Udinese-Atalanta a causa della momentanea impraticabiltà del campo per la fitta pioggia.

L’arbitro ha rimandato l’inizio della partita di 30 minuti con la speranza che le condizioni migliorino e che il campo della Dacia Arena, dove al momento la palla non rimbalza, a causa della troppa pioggia caduta. Ma non è detto che la partita possa iniziare dopo i 30 minuti di rinvio. Ad Udine ci sono +9°C e da ieri sera piove senza sosta: sono caduti 90mm di pioggia, di cui 65mm solo oggi.