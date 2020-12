Maltempo Roma, forti venti e mareggiate: 2 feriti e 10 persone soccorse dalle case allagate ad Ostia

L’ondata di maltempo che sta colpendo l’Italia sta sferzando Roma con un forte vento, che sta causando crolli di alberi e intense mareggiate sui litorali. A causa della caduta di rami sulla carreggiata, due uomini sono rimasti feriti in via Stern e presso Lungotevere de Cenci. Entrambi sono stati trasportati in ospedale, rispettivamente, in codice rosso e in codice azzurro.

Sono oltre 150 gli interventi della polizia locale di Roma Capitale per disagi legati alle forti raffiche di vento e agli intensi temporali che hanno interessato la Capitale. Gli agenti sono stati impegnati nelle procedure per la messa in sicurezza delle aree maggiormente colpite da allagamenti o dalla caduta di rami e alberi, con temporanea chiusura delle strade interessate. I principali interventi per allagamenti sono stati registrati nel pomeriggio nelle vie Tiburtina, Nomentana, Prenestina, Portuense, Tintoretto, Collatina. Per la caduta di rami o di materiali vari, come parti di cornicione o intonaci, i maggiori interventi hanno riguardato le zone del centro: Prati, Parioli, Balduina. Ma anche Salaria, Cassia, Tiburtina, Torrenova, Tor Bella Monaca, Pisana, Nomentano e Laurentina.

Dieci persone sono state salvate dalla polizia in via dell’Idroscalo, a Ostia, dove a causa del maltempo il Tevere ha allagato alcuni appartamenti. Ad intervenire i poliziotti della Fluviale di Fiumicino e i colleghi della sala operativa della Questura. Secondo quanto si apprende, tra le persone messe in salvo alcuni anziani non autosufficienti sono stati portati via sulle spalle dagli agenti. Almeno 6 di loro sono state trasportati dai sanitari del 118 all’ospedale Grassi. L’intervento e’ ancora in corso.

“Venti forti stanno interessando il nostro Paese. Non correre rischi”. E’ la raccomandazione contenuta in un tweet del Dipartimento della protezione civile. L’invito, in caso di “venti forti e burrasca“, e’ quello di evitare in particolare strade alberate, zone verdi, moli, pontili e tratti costieri.