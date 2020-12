Maltempo in Sardegna: allagamenti nel Nuorese, chiuso ponte sul fiume Temo

L’ondata di maltempo delle scorse ore ha provocato allagamenti diffusi a Bosa, comune della costa centro-settentrionale della Sardegna: nella serata di ieri l’acqua ha invaso diverse case nella parte bassa della cittadina del Nuorese, ai lati del fiume Temo.

Sul posto vigili del fuoco e operatori della Croce Rossa, che hanno impiegato le idrovore.

L’ingrossamento del fiume Temo ha spinto il sindaco, Pier Franco Casula, a chiudere il ponte “Su Adu”, a monte dell’abitato. Attivato il Coc, il Centro operativo comunale.

L’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale della Sardegna è stata estesa fino alla mezzanotte di oggi. L’avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idrogeologico riguarda le zone del Campidano, Iglesiente, Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro. Per le zone di Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro allerta gialla anche per rischio idraulico.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: