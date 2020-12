Maltempo Sardegna: esonda lo stagno di S’Ena Arrubia nell’Oristanese, chiusa strada provinciale [FOTO e VIDEO]

A causa delle intense precipitazioni di ieri, lo stagno di S’Ena Arrubia è esondato nella notte lungo la strada provinciale Oristano-Arborea, all’altezza dell’idrovora di Sassu: per tale motivo si è reso necessario chiudere alla circolazione la strada.

Il sindaco di Arborea, Manuela Pintus, ha precisato che “i Vigili del Fuoco e i Carabinieri stanno procedendo alla chiusura della strada provinciale 49, all’altezza dell’Idrovora del Sassu (Stagno di S’Ena Arrubia), a causa dell’esondazione dello stagno che ha invaso entrambe le corsie di marcia,” sottolineando che “chi viaggia in direzione Arborea – Oristano dovrà svoltare a destra, all’altezza del semaforo della 26, e prendere la sp 52 in direzione Sant’Anna fino allo svincolo per la 131.

Chi viaggia in direzione Oristano – Arborea deve percorrere la 131 fino allo svincolo di Sant’Anna e prendere la sp 52 per raggiungere Arborea“. Il primo cittadino ha lanciato un appello: “Si chiede di NON percorrere la strada sterrata che costeggia il canale delle acque basse perché è presente una interruzione dovuta a un cedimento del manto stradale.

Prestare massima prudenza“.

