Maltempo, lo scirocco regala una spettacolare nevicata al Nord/Ovest: NEVE OVUNQUE da Torino a Malpensa, le FOTO

E’ iniziata stamattina la seconda ondata di maltempo invernale della stagione, in quest’inizio di Dicembre particolarmente burrascoso sotto il profilo meteorologico. Mentre si alza lo scirocco, che diventerà impetuoso nelle prossime ore rispetto a un vasto e profondo ciclone posizionato nell’Europa occidentale, tra Francia e Regno Unito, forti piogge stanno colpendo la Liguria dove segnaliamo 68mm a Genova, 41mm a Rapallo, 35mm a Imperia, 28mm a Savona. Le temperature stanno aumentando molto velocemente: a Genova, dove stamattina avevamo +4°C, al momento ci sono +9°C. Fa ancora freddo sulla riviera di Ponente dove ci sono ancora venti freddi di tramontana provenienti dalla pianura Padana: abbiamo +4°C a Savona e +7°C a Imperia. Sul Levante, invece, è già arrivato lo scirocco che ha portato la colonnina di mercurio a +11°C a La Spezia, Moneglia, Lavagna e Rapallo, mentre Chiavari e Nervi sono già a +12°C.

Resiste il cuscinetto freddo nella pianura Padana occidentale: a Milano sta piovendo con +3°C, ma nevica sul lago di Como, a Varese e in tutto il Piemonte dove la temperatura è ferma a 0°C a Torino, Novara, Alessandria, Asti e Vercelli, tutte imbiancate in un paesaggio suggestivo (vedi foto nella gallery a corredo dell’articolo).

Lo scirocco ha già invece fatto schizzare le temperature verso l’alto al Nord/Est: abbiamo +10°C a Comacchio, +9°C a Trieste, Rimini, Ravenna e Chioggia, +7°C a Venezia, Verona, Padova e Pordenone, +6°C a Udine, Treviso e Verrara, in rapido aumento nel corso della mattinata.

Nelle prossime ore lo scirocco farà ulteriormente aumentare le temperature: nel pomeriggio/sera di oggi, Venerdì 4 Dicembre, una “valanga” di pioggia colpirà l’Appennino tosco/emiliano, tra alta Toscana ed Emilia, senza neve neanche ad alta quota. E’ allarme per le piene dei corsi d’acqua, che si ingrosseranno rapidamente. Continuerà a nevicare in pianura in Piemonte, grazie al cuscinetto freddo, mentre sulle Alpi centrali inizierà una grande nevicata che scaricherà al suolo oltre due metri di neve fresca tra Lombardia e Trentino Alto Adige, estendendosi domani al Nord/Est. Di seguito le pagine per monitorare la situazione in tempo reale ecco le immagini di radar, satelliti e fulminazioni in diretta: