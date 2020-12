Maltempo Sicilia, drammatica alluvione a Barcellona Pozzo di Gotto: messinese tirrenico in ginocchio [FOTO e VIDEO]

Situazione drammatica per il maltempo in Sicilia: il forte vento di scirocco associato al passaggio del fronte temporalesco proveniente dal Tirreno, ha determinato una situazione di grande emergenza nel messinese tirrenico dove si sta verificando una vera e propria alluvione. Infatti da ieri sera, in base ai dati meteorologici a disposizione, sono caduti 281mm di pioggia a Campogrande (Tripi), 121mm a Barcellona Pozzo di Gotto, 118mm a Falcone, 103mm a Terme Vigliatore. Gravissime le ripercussioni sul territorio: frane, allagamenti, strade chiuse. Nella frazione di San Basilio, all’interno del territorio comunale di Novara di Sicilia, 5 famiglie sono state evacuate e altri nuclei familiari sono isolati, bloccati all’interno delle loro abitazioni. La Protezione Civile ha chiuso al traffico il ponte che collega Mazzarrà Sant’Andrea a Furnari. Pesanti allagamenti nel centro di Barcellona Pozzo di Gotto. Numerose frane in tutto il comprensorio.

Diluvia anche sull’Etna: 93mm a Linguaglossa, mentre ai 1.750 metri del Rifugio Citelli la temperatura si mantiene di +5°C, dopo aver toccato addirittura +7°C nella notte con lo scirocco. Significa che la quota neve è salita ad oltre 2.400 metri di altitudine, e che sui torrenti di tutta l’area etnea, oltre alla pioggia in atto, si sta riversando anche la neve sciolta rapidamente da questa tempesta di scirocco.

Di seguito le pagine per monitorare la situazione in tempo reale ecco le immagini di radar, satelliti e fulminazioni in diretta: