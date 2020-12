Maltempo Sicilia: frane e allagamenti nel Palermitano e nel Messinese, Eolie isolate

La forte ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla Sicilia sta provocando danni e disagi tra Messinese e Palermitano.

In particolare, in provincia di Palermo si registrano 2 frane, sulla statale Palermo-Sciacca, nei pressi di Ponte Balletto, tra San Cipirello e Camporeale, e sulla statale che da Termini Imerese porta a Caccamo. Numerosi gli allagamenti nel capoluogo: a Mondello (nella zona di piazza Valdesi, viale Regina Elena e principe di Scalea), a Partanna Mondello, in via Messina Marine (nei pressi dell’ospedale Buccheri La Ferla).

Pioggia e vento forte si registrano dalla notte scorsa a Messina e provincia: segnalate strade allagate e frane a Terme Vigliatore, a Basicò, Novara di Sicilia e Tripi.

Fermi da ieri pomeriggio i collegamenti con le Eolie a causa del forte vento di scirocco.

Sempre per il maltempo, a Messina, è di nuovo chiuso il porto di Tremestieri: le navi sono dirottate al porto storico e alla rada San Francesco, di conseguenza i tir passano dal centro città.

