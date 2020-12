Maltempo, la situazione in Alto Adige: elevato pericolo valanghe, ancora disagi per i treni e oltre 2mila persone senza corrente

Nuovo bilancio dell’emergenza maltempo in Alto Adige, questa mattina (9 dicembre), presso il Centro situazioni provinciale della Protezione civile. Il coordinatore Andrea Lazzarotto ha sottolineato che nel corso della notte sono stati eseguiti 20 interventi che hanno impegnato 150 vigili del fuoco volontari appartenenti a 13 compagnie. Le precipitazioni, sia per quanto riguarda la pioggia, sia per quanto riguarda la neve, sono diminuite, ma resta elevato (livello quattro su una scala di cinque) il pericolo valanghe. Rispetto alla serata di ieri, il numero di utenze senza energia elettrica risulta sceso sino a quota 2.300, con le situazioni più problematiche che si registrano nella zona della Val d’Ultimo, dell’Alta Val di Non (versante altoatesino), di Velturno e di Selva dei Molini.

Maltempo Alto Adige, ancora disagi su tutte le linee ferroviarie

Ancora estremamente difficile muoversi in treno: la linea ferroviaria del Brennero è interrotta a Bolzano per la frana staccatasi in zona Virgolo, chiusa probabilmente sino a domani (10 dicembre) la linea della Val Pusteria, viaggiano quasi regolarmente sia la linea della Val Venosta, sia la linea Bolzano-Merano, che risultano però bloccate rispettivamente nei tratti Tel-Merano e Ponte Adige-Bolzano. In tutti i tratti interessati dalle chiusure, i collegamenti sono garantiti da un servizio di bus sostitutivi.

Maltempo Alto Adige, riapertura parziale per la statale della Val Sarentino

Sulla via del miglioramento, invece, la situazione relativa alla viabilità su gomma. Il direttore del Servizio strade, Philipp Sicher, ha annunciato la riapertura parziale (una corsia di marcia) della statale della Val Sarentino nel tratto compreso fra Bolzano e Mezzavia. Rimane invece chiusa la statale della Val Badia fra Mantana e Longega, con la vlallata che rimane raggiungibile dal Passo Furcia. Chiuse per motivi di sicurezza le seguenti strade di montagna: Passo Mendola, Passo Giovo, Passo Gardena, Passo Sella, Passo Pordoi, Passo Campolongo, Passo Valparola, Passo Falzarego e Passo Monte Croce. Chiusura invernale, invece, per le strade di Passo Stelvio, Passo Rombo, Passo Pennes, Passo Erbe (raggiungibile dalla Val Badia) e Passo Stalle.