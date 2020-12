Maltempo, tanta neve in Trentino: allagamenti e frane, nei settori nord-occidentali nevica a partire dai 1100-1200 metri

In Trentino le precipitazioni sono proseguite, a fasi intermittenti anche nel corso della notte. Attualmente la quota neve irregolare è mediamente a 1500-1700 metri, ad eccezione dei settori nord-occidentali dove nevica a partire dai 1100-1200 metri.

Si registrano problemi diffusi per allagamenti con trasporto di materiale sulla piattaforma stradale e piccoli smottamenti, con locali restringimenti di carreggiata.

In montagna, a quote superiori a 1000-1200 metri prosegue la pulizia delle strade dalla neve con lame e frese.

Sono inoltre in corso in diversi settori del territorio a quote superiori ai 700 – 1000 metri interventi per il taglio e la rimozione di piante in stabilizzate dalla neve e dalla pioggia caduta nei giorni scorsi.

La Provincia di Trento ricorda che dal 15 novembre è in vigore l’obbligo di viaggiare con pneumatici da neve o catene a bordo, montate durante le precipitazioni nevose.

