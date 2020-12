Maltempo, tanta neve in Trentino Alto Adige: almeno 80 cm di manto bianco, ed è solo un assaggio [FOTO]

Notte di maltempo e intense nevicate in Trentino Alto Adige: tanti gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti e automezzi usciti di strada. Numerose anche le strade chiuse e registrate anche interruzioni di corrente.

In alcune località di montagna il manto bianco ha raggiunto gli 80 cm, solo un assaggio rispetto a quanto previsto nelle prossime ore.

Sull’autostrada A22 del Brennero, nella zona del confine di Stato, le corsie sono parzialmente innevate e in direzione nord tra Bressanone e Vipiteno si è formata una lunga coda di mezzi pesanti. Chiusi da ieri sera i passi dolomitici: non si può transitare sul Gardena, Sella, Pordoi, Campolongo, Valparola, Falzarego e Fedaia oltre che sul Giovo, Pennes e Palade.

In Trentino segnalati disagi nelle Giudicarie, in val Rendena, nelle valli di Non e Sole e in alcune località della Valsugana. Interrotte diverse strade provinciali, tra cui quella della Val Martello e Val Senales.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: