Maltempo, tanta pioggia e neve al Nordest: pericolo valanghe in Friuli, mezzo metro di neve a Cortina [FOTO]

Migliaia nelle scorse ore gli interventi dei vigili del fuoco, da Nord a Sud, a causa del maltempo che ha colpito gran parte d’Italia.

La forte nevicata che ha interessato tutto il Veneto ha portato, in 24 ore, tra i 55 e i 59 cm di manto fresco a Cortina d’Ampezzo (Belluno). Secondo le rilevazione dell’Arpav (Agenzia regionale per l’ambiente del Veneto) sulle Dolomiti intorno ai 2.000 metri di quota sono caduti dai 35 ai 65 cm di neve fresca mentre lungo le Prealpi a 1.600 metri di quota ne sono stati registrati dai 30 ai 75 in particolare sull’Altopiano di Asiago. Ben 50 cm si sono registrati nelle aree vicine ad Alleghe e a Falcade mentre a Belluno sono caduti 35 cm di neve fresca.

Oggi in Friuli Venezia Giulia il cielo e coperto e si registra pioggia da debole a intensa, con temperature attestate su valori positivi nei capoluoghi: 8°C a Trieste, 4°C a Udine, 5 a Gorizia e 3°C a Pordenone, mentre sui rilievi la colonnina di mercurio segna -6°C sul Piancavallo, -2°C a Forni di Sopra, -1°C a Tarvisio, a Sappada -3°C, sullo Zoncolan -7°C e -6°C sul Lussari.

L’Osservatorio meteo Fvg prevede per la giornata odierna cielo coperto con precipitazioni intermittenti, ma più temporalesche sulla fascia orientale del Fvg. La neve comparirà sopra i 400 metri circa, mentre sulla costa soffierà libeccio moderato a tratti anche sostenuto. Per la giornata di domani ancora pioggia a bassa quota e nevicate sui rilievi.

Permane il pericolo valanghe 4 (forte) su tutto il territorio e confermata anche per oggi dalla Protezione civile l’allerta arancione sul Friuli e gialla sulla costa.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: