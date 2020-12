Maltempo, tante neve oggi in Friuli: Udine ricoperta dal manto bianco, fiocchi anche nel Goriziano e nel Pordenonese [FOTO]

Tanta neve ha imbiancato questa mattina Udine e le aree vicine, e le precipitazioni stanno continuando, in particolare, in tutta l’area montana, dal Tarvisiano alla Carnia.

Il fenomeno, iniziato nella notte in montagna, dovrebbe continuare lungo l’arco alpino fino al tardo pomeriggio di oggi. In pianura, specie nella zona della Bassa friulana, la pioggia sta prendendo ora il posto della neve.

Non ci sono segnalazioni, fino a questo momento, di situazioni di particolare difficoltà nelle zone montane, ma diverse squadre comunali di Protezione civile si sono mobilitate per intervenire nelle situazioni di criticità, lungo alcuni tratti delle strade comunali, in corrispondenza di determinate intersezioni e in alcuni sottopassi.

E’ prevista una graduale diminuzione delle precipitazioni nevose in tutte le aree attualmente interessate entro la serata.

Nevicate si sono registrate anche nel goriziano e nel pordenonese, dove nella zona montana si sono depositate alcune decine di centimetri di neve.

