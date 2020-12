Maltempo e temperature in picchiata in Friuli Venezia Giulia: bora a Trieste e intense nevicate in arrivo

Temperature ovunque in picchiata oggi anche in Friuli Venezia Giulia: si segnalano +3°C a Trieste con bora che soffia alla velocità media di 30 km/h e con raffiche a 97 km/h nella mattinata; a Gorizia e Udine rilevati +1,5°C, a Pordenone -1,5°C, a Tolmezzo e Tarvisio -6°C, Forni di Sopra -7,5°C, sul Piancavallo -10,5àC, a Sappada -14°C, sul Lussari -13°C.

Arpa Fvg prevede in giornata cielo sereno e bora in calo mentre dal pomeriggio-sera probabili velature e nubi in quota a partire dalle zone occidentali.

Domani su tutta la zona montana sono attese nevicate intense fino a fondo valle, in pianura e sul carso, accompagnate a bassa quota da piogge, con forte vento e possibili mareggiate. Sulla base delle previsioni, la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso un’allerta meteo codice “arancione” per la zone nordoccidentali e “giallo” per le altre zone della regione.

