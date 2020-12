Se la neve che è caduta abbondante al Nord Italia, fino in pianura, ci ha immersi già in inverno, il maltempo non ha risparmiato il Centro. Forti temporali hanno colpito il Lazio, in particolar modo il settore meridionale, l’Abruzzo meridionale, il Molise e la Campania, colpita anche da una scossa di terremoto in serata, determinando importanti accumuli pluviometrici. Tra i dati più significativi, aggiornati alle 21:45, segnaliamo: 74mm a Formia, 65mm a Castel San Vincenzo, 59mm a Priverno, 58mm a Cervaro, San Pietro Avellana, 56mm a Roccaraso, Isola del Liri, 52mm a Fondi, 51mm a Supino, 49mm a Rocca Priora, 47mm ad Agnone, 45mm a Napoli, 41mm ad Ariccia.

Ma non solo. Anche nel Lazio è arrivata la neve, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e i video seguenti. Bella nevicata al Terminillo, nel Rietino, dove in serata si è verificato anche un terremoto, con accumuli di 15-20cm e al Filettino, nel Frusinate, dove la neve ha creato un paesaggio da fiaba. La neve ha imbiancato anche il Monte Cimino (Viterbo).

I temporali ora si estendono anche alla Puglia meridionale e nella giornata di domani, saranno intensi al Sud Italia, in particolar modo su Campania e Sicilia. Nella Campania meridionale, saranno diffusi accumuli di 50mm, con punte di 75-100mm; 50mm attesi nella Sicilia orientale.

