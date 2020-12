Maltempo, forti temporali al Sud: allagamenti e danni nel Salernitano, nubifragi in Calabria e Sicilia [FOTO]

Forti temporali stanno colpendo il Sud Italia, con importanti accumuli pluviometrici tra Campania meridionale e Basilicata e anche sulla Calabria meridionale. Le piogge più rilevanti fino a questo momento si registrano in Campania. Tra i dati pluviometrici più significativi, aggiornati alle 13:45, segnaliamo: 54mm a Padula, 51mm a San Giovanni a Piro, 50mm a Roccagloriosa, Bosco, 46mm a Lagonegro, 43mm ad Altavilla Silentina, 42mm a Reggio Calabria, 37mm a Montesano sulla Marcellana.

Allagamenti, raffiche di vento e piogge torrenziali stanno interessando i territori a sud della provincia di Salerno. Ad essere maggiormente colpite sono le fasce costiere del Golfo di Policastro e del Cilento. I maggiori danni si registrano a Sapri nel centro cittadino con strade invase da acqua e detriti (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Quasi impraticabili sono Piazza Plebiscito, via Kennedy e Rione Danni anche nel territorio comunale di Camerota nelle frazioni Licusati e Lentiscosa dove volontari e uomini della protezione civile sono al lavoro da ore per liberare le strade invase da grossi massi e da fango.

Allagamenti anche a Reggio Calabria a causa delle forti piogge e nubifragi anche in Sicilia.

