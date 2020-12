Maltempo, temporali e venti forti in Campania: tornado e mareggiata nel Salernitano, allagamenti nel Napoletano, fiumi sotto osservazione [FOTO e VIDEO]

Il maltempo che ieri ha devastato il Nord-Est e continua farlo con piogge torrenziali, nevicate e forte vento, oggi si estende anche al Centro-Sud. Se Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, è stata colpita da un’alluvione e il vento ha fatto strage di alberi a Reggio Calabria, non va di certo meglio in Campania, sferzata da forti venti e temporali. È in atto l’allerta meteo arancione sull’intero territorio regionale (ad esclusione di Alta Irpinia e Sannio). Tra i dati pluviometrici più rilevanti, aggiornati alle 14, segnaliamo: 84mm a Serino, 58mm a Bosco di Capodimonte, 57mm a Portici, 50mm a Monforte Irpino, Summonte, 47mm a Napoli, 46mm ad Avellino, Montevergine.

L’attenzione è concentrata in particolare su diversi comuni del Casertano e della provincia di Napoli. Allagamenti si registrano a Castellammare di Stabia, nel Napoletano, mentre a Cetara (Salerno) si è originato un grande tornado ed è in atto una violenta mareggiata (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Sono in corso interventi da parte di squadre della Protezione civile della Regione Campania dotate di idrovore a Torre del Greco, mentre è sotto osservazione il fiume Liri-Garigliano. Attenzione anche a Sapri e Montecorice, nel Salernitano, dove sono in atto due interventi di somma urgenza da parte del Genio civile di Salerno in conseguenza degli eventi dei giorni scorsi.

Si segnalano in diverse aree del territorio temporali anche di forte intensità, venti forti meridionali con raffiche e mare agitato. Un quadro meteo aggravato anche dalle precipitazioni degli ultimi giorni, che viene associato ad un rischio di dissesto idrogeologico diffuso. Prosegue h24 il monitoraggio da parte del Centro Funzionale e della Sala operativa, in stretto raccordo anche con il Dipartimento Nazionale. Questa mattina si è svolto un Comitato operativo e nel pomeriggio si terrà un nuovo briefing.