Maltempo, temporali e forti venti in Puglia: scirocco a 100km/h, mareggiate e alberi abbattuti nel Tarantino [FOTO]

Forte maltempo anche in Puglia, sferzata da forti venti di scirocco. A Taranto, registrate raffiche di 95km/h che stanno provocando furiose mareggiate e alberi abbattuti (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Non manca neanche la pioggia, accumulatasi, fino alle ore 18, fino a 107mm a Cerignola, 96mm a Martina Franca, 54mm a Noci, 53mm a Cagnano Varano, 44mm a Monte Sant’Angelo, 32mm a Taranto, dove, dopo la massima di +18°C di stamattina, ora ci sono +11°C.