Il Comune di Torino ha reso noto che, in caso di precipitazioni nevose sulle zone collinari e precollinari della città, che secondo le previsioni meteo potrebbero verificarsi nella notte tra martedì e mercoledì, la macchina organizzativa del servizio Viabilità invernale è in stato di allerta e pronta a intervenire con i propri mezzi spandisale e spazzaneve in caso di necessitè.