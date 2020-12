Maltempo Toscana, neve sui monti nel giorno di Santo Stefano: imbiancati Mugello, Abetone, Monte Amiata [FOTO e VIDEO]

La neve sta donando al giorno di Santo Stefano un tocco di magia sui monti della Toscana. La neve è scesa ad imbiancare i passi appenninici del Mugello, in alto Mugello fino ai confini del Casentino e in Pratomagno. Neve anche sul Monte Amiata, sulla montagna pistoiese dell’Abetone e nell’alta Garfagnana, in provincia di Lucca. E’ nevicato anche in alto Casentino, fino a Badia a Prataglia.

Nella gallery scorrevole in alto e nel video seguente, le immagini più belle della neve di oggi sui monti della Toscana.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: