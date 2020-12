Maltempo Toscana, si apre una voragine in strada nel Grossetano: chiusa provinciale 101 a Manciano

Il maltempo che ha colpito la Toscana oggi è responsabile anche della formazione di una voragine nel manto stradale della strada provinciale 101, adiacente al ponte sul torrente Elsa nel comune di Manciano (Grosseto). La strada è stata chiusa per valutazioni tecniche e in via del tutto precauzionale, secondo quanto rende noto l’Amministrazione comunale.

La strada, spiega una nota, collega la localita’ Sgrillozzo con Vallerana, e sara’ inviato un messaggio di alert system a tutti i cittadini per informali della chiusura della strada. La Provincia di Grosseto ha ritenuto di chiudere la strada per motivi di sicurezza e in attesa di perizie tecniche che verranno effettuate nei prossimi giorni. Domani sono previsti i sopralluoghi per la valutazione dell’entita’ del problema. Sul posto sono intervenuti i tecnici della Provincia di Grosseto, i carabinieri, la squadra della Protezione civile Misericordia di Manciano e i vigili del fuoco.