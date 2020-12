Maltempo Umbria: crolla parte del muretto davanti al duomo di Amelia

Parte del muretto dei giardini davanti al duomo di Amelia è crollato oggi a causa del maltempo. Come precisano i vigili del fuoco intervenuti sul posto, il cedimento ha riguardato un tratto di circa 12 metri. L’intervento rientra tra i numerosi richiesti in mattinata in tutta la provincia, a causa di allagamenti, piccoli smottamenti e alberi pericolanti. Anche le squadre operative della Provincia stanno intervenendo su molte strade della rete viaria di competenza interessate dal forte Maltempo.

La pioggia copiosa che si è riversata sulla zona ha creato allagamenti di alcuni tratti di strade provinciali e piccoli smottamenti che hanno riversato detriti sulle carreggiate. L’area dell’amerino risulta essere quella piu’ danneggiata ma i controlli hanno riguardato anche molte altre zone. Una trentina gli interventi dei vigili del fuoco sempre per il Maltempo in provincia di Perugia per allagamenti di scantinati, piccoli smottamenti su strade e piante cadute o pericolanti. Problemi riscontrati tra Perugia, Assisi, Foligno, Spoleto e Todi.