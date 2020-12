Maltempo Umbria, neve a Castelluccio di Norcia: il borgo terremotato a rischio isolamento [FOTO]

Da questa mattina, sta cadendo una fitta nevicata sui Sibillini e Castelluccio di Norcia rischia di trovarsi isolata. Il borgo terremotato e la sua Piana, infatti, sono sotto una coltre bianca ed e’ difficile raggiungere la localita’. Il vento forte contribuisce ad aumentare i disagi. Nella gallery scorrevole in alto, alcune foto del borgo imbiancato e sotto la nebbia.

In questi giorni con l’Italia in “zona rossa” per emergenza Covid, le attivita’ commerciali presenti a Castelluccio sono comunque tutte chiuse, come ha fatto sapere anche il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno.