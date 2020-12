Maltempo Veneto, “ha piovuto più che nell’alluvione del ’66, quando ci furono oltre 100 morti: le opere sono state efficaci”

Il Veneto ha vissuto un weekend di forte maltempo, con piogge torrenziali di portata eccezionale e intense nevicate che hanno prodotto metri di accumulo. La fase piu’ preoccupante dell’ondata di maltempo “si e’ conclusa” e le piene dei fiumi “sono transitate”, anche se rimane alto sia il rischio frane sia il rischio valanghe. A fare il punto della situazione e’ l’assessore regionale all’Ambiente, Giampaolo Bottacin, questa mattina in conferenza stampa insieme al governatore Luca Zaia.

“Secondo le previsioni Meteo oggi avremo un po’ di tregua poi riprenderà la pioggia fino a mercoledì notte, anche se con minore intensità rispetto allo scorso fine settimana. Ha piovuto di più perfino anche dell’alluvione del 1966: e allora ci furono oltre 100 morti, ma grazie alle opere realizzate in questi anni non abbiamo avuto le conseguenze del passato“, ha detto Bottacin. Per “le valanghe il rischio rimane elevato nella parte alta della provincia di Belluno. Numerosi gli smottamenti, quello più importante ha bloccato la Val di Zoldo nel bellunese, ma ce ne sono anche altri sempre in provincia di Belluno, a Vicenza e Treviso. La frana di Perarolo di Cadore si è messa in movimento con una velocità tale che stiamo valutando l’evacuazione di alcune persone. Mentre è stata riaperta la strada per Misurina e i fiumi in questo momento sono sotto controllo”.

A Torri di Quartesolo sono state evacuate 15 persone a causa dell’allagamento e “si sta lavorando per il ripristino“. Per lo sgombero della casa di riposo di Alpago “la macchina ha funzionato bene– rivendica Bottacin – devo ringraziare la Aulss, sono arrivate 32 ambulanze nel giro di un’ora”. L’assessore fa poi il quadro di tutti gli interventi di opere idrauliche fatte e progettate finora. E chiosa: “Abbiamo investito gia’ un miliardo di euro, che hanno avuto efficacia. Ma forse non c’e’ percezione da parte dei cittadini”.

“Ieri c’è stata più acqua del 2010. Se non avessimo fatto le opere fatte, nonostante i ricorsi e gli espropri, Vicenza sarebbe andata sotto acqua. Lavori che non venivano fatti da 80 anni. Il dissesto idrogeologico continuerà ad esserci, possiamo solo incanalare l’energia della natura per fare meno danni possibili”, ha detto Zaia. “Faccio appello a tutti, non andata e intralciare i soccorsi in montagna. Ieri le forze di polizia hanno rispedito a casa molti turisti. Abbiamo frane ciclopiche, siamo nei “casini”, non venite a fare turismo del macabro, fatele altrove le vostre storie Instagram”, ha aggiunto.

Tra le opere che hanno contribuito a contenere i danni, c’è sicuramente il Mose. Il sistema a barriere è stato sollevato per 40 ore consecutive nel weekend (abbassato solo brevemente per consentire il transito di alcune imbarcazioni a Malamocco) ed ha salvato la città di Venezia da due picchi di acqua di 130 centimetri.