Maltempo Veneto, anziani isolati a Gosaldo: salvati dal Soccorso Alpino, strade chiuse per frane e smottamenti

Continuano gli interventi di soccorso a seguito del weekend di forte maltempo. In Veneto, una coppia di villeggianti rimasta bloccata nella propria abitazione nelle localita’ Botter, a Gosaldo (Belluno), e’ stata portata in salvo dal Soccorso Alpino dopo la caduta di una serie di frane lungo la stradina di 300 metri che dalla frazione di Coltamai porta alla casa. Si tratta di una coppia di anziani coniugi di Martellago (Venezia), che gia’ ieri i soccorritori avevano sentito, assicurandosi che stessero bene.

Stamani l’uomo si e’ avventurato da solo fino al luogo del ponte crollato nella serata di sabato, e ha visto un dipendente del Comune, che ha allertato il 118. Una squadra del Soccorso alpino di Agordo, assieme a due Vigili del fuoco, ha superato il torrente tramite una passerella. I soccorritori hanno quindi raggiunto la moglie, di 78 anni, rimasta a casa. Poiche’ non sarebbe stato possibile per lei tornare indietro con la squadra, la donna e’ stata recuperata dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che la ha imbracata con un verricello di 10 metri e trasportata fuori. Nel rientrare i soccorritori hanno preso con loro anche il marito.

Strade chiuse per frane e smottamenti

A proposito di frane, la Provincia di Treviso continua a monitorare la situazione del maltempo soprattutto per quanto concerne la Viabilità Provinciale. Diversi sono gli interventi svolti nelle ultime ore per ripristinare situazioni di impraticabilità e mettere in sicurezza le strade colpite dalle avverse condizioni meteo. Attualmente chiusa la S.P. 151 “Pedemontana del Cansiglio” per frane e smottamenti a Fregona nei pressi delle Grotte del Caglieron, fortemente danneggiate dal maltempo. Sempre a Fregona, diverse frane e caduta di alberi sulla S.P. 422 ma il lavoro dei tecnici provinciali ha permesso di ripristinare ormai la corretta praticabilità dell’arteria stradale. Particolare attenzione va posta alle gallerie di San Boldo, dove un black-out ha causato lo spegnimento del semaforo, per il quale procedono a spron battuto i lavori di ripristino. Grande intervento di pulizia e messa in sicurezza sulla S.P. 71 a Cordignano dopo l’esondazione del Meschio che ha interessato gran parte del territorio comunale. La Provincia raccomanda massima prudenza perché l’emergenza maltempo non è terminata. I tecnici provinciali, insieme alla Protezione Civile, continuano a monitorare il territorio e le acque dei fiumi provinciali, osservato speciale il Piave.