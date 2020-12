Maltempo Veneto: crolla ponte su torrente a Gosaldo, mezzo dei vigili del fuoco precipita nel greto [FOTO]

L’ondata di maltempo in atto ha provocato il crollo di piccolo ponte su un torrente nella serata di ieri in Veneto, facendo precipitare nel greto un mezzo dei vigili del fuoco (vuoto perché i tre occupanti erano già al sicuro).

E’ accaduto ieri sera a Gosaldo, ma è stato reso noto oggi.

Il ponte collega la frazione di Rent ad un altro abitato di Gosaldo.

Dalla serata di ieri i pompieri hanno eseguito oltre 130 interventi per il maltempo nel bellunese, 50 le squadre al lavoro.

