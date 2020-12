Maltempo in Veneto, mareggiate e scirocco: situazione critica a Bibione, la spiaggia non c’è più [VIDEO]

L’ondata di maltempo in atto sta colpendo in particolar modo in queste ore il Nordest d’Italia: sono oltre 140 gli interventi dei vigili del fuoco dalla mezzanotte scorsa in Veneto, la gran parte proprio per le avverse condizioni meteo che stanno interessando dal pomeriggio di ieri le diverse province.

Nel Veneziano le mareggiate provocate dallo scirocco hanno creato danni ingenti: le onde hanno invaso la spiaggia di Bibione, al limite di Piazzale Zenith.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: