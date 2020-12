Il posto in cui ogni amante della neve vorrebbe trovarsi. Arabba, frazione del comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno), a 1.600 metri di quota, ai piedi del Passo Pordoi, si presenta così dopo le intense nevicate gli ultimi giorni: uno strato di neve che supera i 2 metri copre tutta la località. Il bianco candido della neve soffice domina il paesaggio, rendendolo davvero fiabesco (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo).

Ma una simile quantità di neve porta inevitabilmente con sé anche problemi e disagi. Il paese nel cuore delle Dolomiti, infatti, è isolato e si segnalano guasti alla rete elettrica e alle linee telefoniche. Chiusi i Passi Pordoi e Campolongo e interrotta anche la SR48.