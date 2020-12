Maltempo Veneto, 180cm di neve a Misurina: crolla provinciale ad Auronzo di Cadore [FOTO]

Oltre alle piogge torrenziali, il Veneto è stato colpito nel weekend da pesanti nevicate, che hanno trasformato i paesaggi in posti incantati ma anche provocato seri danni, oltre al rischio valanghe. Per esempio, “a causa del crollo della carreggiata della SP48 delle Dolomiti in località Somprade la strada che porta a Misurina, già chiusa da ordinanza di Veneto Strade, non è più transitabile nemmeno dai mezzi di soccorso”, comunica Tatiana Pais Becher, sindaco di Auronzo di Cadore sulla sua pagina Facebook. “Rinnovo l’invito a tutti coloro che volessero raggiungere Misurina da Auronzo o viceversa a non mettersi in viaggio”. Sul posto sono intervenuti tempestivamente Carabinieri Forestali, Carabinieri di Auronzo e Veneto Strade.

Proprio Misurina registra 180cm di neve, come mostrano le bellissime immagini della gallery scorrevole in alto.