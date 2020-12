Maltempo Veneto: a Vicenza il Bacchiglione ha raggiunto quota 5,23m a Ponte degli Angeli [FOTO]

Alle ore 4 di oggi il Bacchiglione a Ponte degli Angeli ha raggiunto quota 5,23 metri. Il livello del fiume potrebbe restare elevato per alcune ore, ma, grazie all’apertura del bacino di laminazione di Caldogno e le attuali previsioni meteo, sembra escludersi un ulteriore innalzamento.

Il Coc (centro operativo comunale) del Comune di Vicenza, riunito alla presenza del sindaco Francesco Rucco, del vicesindaco Matteo Tosetto, dell’assessore alla protezione civile Mattia Ierardi, per fare il punto sul maltempo, continuerà a mantenere il monitoraggio della situazione in collaborazione con la protezione civile, la polizia locale, i Vigli del fuoco, Aim e Viacqua. Sindaco e assessori hanno effettuato personalmente sopralluoghi sul territorio insieme con i tecnici comunali. La protezione civile, i Vigili del fuoco e Viacqua sono intervenuti per un allagamento nel piano interrato del Teatro Olimpico, dove sono presenti solo i vani tecnici e i servizi igienici.

Al momento non sono state rilevate situazioni di criticità particolari ma, in via precauzionale, sono state installate le idrovore a Ponte degli Angeli, allo stadio e dietro al Tribunale nuovo. Come previsto dal piano comunale di emergenza, sono stati posizionati i sacchi di sabbia nei punti di distribuzione stabiliti.