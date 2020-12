Non siamo ancora nel clou di questa ondata di maltempo violenta sull’Italia che si registra, purtroppo, la prima vittima. Responsabile la neve abbondante caduta in Lombardia in queste ultime ore. Un uomo di 53 anni e’ morto dopo essere rimasto schiacciato da un albero crollato sotto il peso della neve, nel tardo pomeriggio di oggi a Golasecca (Varese). Franco Giovanniello, operaio di Vergiate (Varese), stava rientrando a casa a piedi dal lavoro quando la pianta ha ceduto travolgendolo.

Mentre i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e i carabinieri arrivavano sul posto l’uomo sarebbe riuscito a trascinarsi per qualche metro prima di perdere i sensi. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo.

“Non nascondiamoci. Non nevicava così da tantissimi anni e molte strade non sono in buono stato. Questa nevicata è molto più seria. Le squadre sono al lavoro da stanotte ma la neve continua a cadere abbondante e senza tregua”. Lo scrive il sindaco di Varese, Davide Galimberti. “Gli uomini e mezzi al lavoro sono tanti, a Varese abbiamo oltre 200 chilometri di strade da pulire. Devo dire però che la polizia locale ha trovato ancora troppe auto e camion sprovviste di gomme da neve. Questo di certo non aiuta anche perché se si crea traffico sulle strade a causa di auto bloccate senza le gomme adatte anche gli spalaneve non riescono a lavorare bene“, aggiunge.

Sarà un weekend terribile per l’Italia tra metri e metri di neve al Nord-Est e piogge torrenziali.