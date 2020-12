Maltempo, voragini, alberi caduti e soccorsi a persone: decine di interventi a Roma e provincia [FOTO]

Almeno 50 gli interventi eseguiti questa mattina dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, legati al maltempo.

A Guidonia Montecelio, in via Archita di Taranto, si è creata una voragine che misura circa 12 metri quadrati, profonda 10: coinvolta un’auto in sosta, ma non si registrano feriti. Sul posto, oltre ai pompieri, anche gli uomini del soccorso alpino. Diversi gli interventi anche ai Castelli Romani: situazione critica a Nemi dove si segnalano criticità legate agli allagamenti stradali. Alberi pericolanti segnalati a Civitavecchia, Palestrina e nella capitale, in zona Prati.

Nella notte a Roma un pino di 20 metri è caduto su alcuni mezzi in sosta, in via Giovanni Severano: danneggiati un’autovettura e 2 ciclomotori.

A Ostia i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere una persona in difficoltà, sempre a causa del maltempo.