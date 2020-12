Le mappe mensili della sismicità: a novembre 1412 terremoti per una media di oltre 47 sismi al giorno

Sul sito INGVterremoti, è stata pubblicata la mappa epicentrale dei terremoti avvenuti in Italia e nelle aree limitrofe dal 1 al 30 novembre del 2020. “Sono stati 1412 gli eventi localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dal 1 al 31 ottobre 2020, un numero quasi invariato rispetto al precedente mese di ottobre, con una media di oltre 47 terremoti al giorno. Di questi solo 141 hanno avuto una magnitudo uguale o maggiore di 2.0, meno del 10%, e 8 di magnitudo uguale o maggiore di 3.0. Anche questo mese i terremoti più forti sono stati localizzati al di fuori del territorio nazionale: il 22 novembre nel Nord dell’Algeria (Mb 5.1) , il 1 novembre nella zona della Costa Croata Settentrionale (ML 4.8) e infine il 10 novembre in Svizzera (ML 3.6). Sul territorio nazionale la massima magnitudo, ML 3.4, è stata registrata il 18 novembre in provincia di Enna a pochi kilometri da Troina”, si legge su INGVterremoti.