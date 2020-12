I mercatini di Natale in Francia sono una tradizione che dura da secoli, tanto che si attribuisce alla regione dell’Alsazia proprio la prima decorazione dell’albero di Natale. Se Strasburgo è la capitale del Natale francese, il villaggio di Ribeauvillé interpreta le feste natalizie in chiave medievale, facendo tuffare il visitatore in un’atmosfera che non può essere definita altrimenti se non disneiana, mentre la raffinata Lione offre uno spettacolo di luci senza pari.

L’antico mercatino di Strasburgo

Il più noto dei mercatini di Natale in Francia è certamente quello di Strasburgo. Si tratta, infatti, di uno dei più antichi e più grandi d’Europa, attestato dai documenti già dal 1570.

È proprio alla regione alsaziana che si deve attribuire il merito di aver inaugurato per prima la tradizione della decorazione dell’albero di Natale come riportato dalle cronache del 1605. Qui l’albero è alto 30 metri e l’usanza del luogo vuole che chi lo desideri possa lasciare sotto di esso un dono per i più poveri.

L’albero di piazza Klèber domina il Mercato di Natale che ospita circa 70 chalet di legno in cui si possono trovare oggetti di artigianato tradizionale in legno, giocattoli, corone di fiori, luci e gioielli.

Strasburgo poi è ricca di brasseries in cui degustare ottime birre artigianali e in qualità di capitale del Natale dedica una particolare attenzione alle attività per i più piccoli, offrendo loro la possibilità di frequentare laboratori creativi e ascoltare la narrazione di favole. Nel Villaggio dei bambini, infine, è possibile incontrare il buon San Nicola che indossa il tradizionale rosso vescovile, ma anche il terribile Hans Trapp che porta via i regali ai bambini cattivi.

La Festa delle luci di Lione

Il magnifico centro storico di Lione, che è iscritto nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco, ospita uno dei più bei mercatini di Natale in Francia.

La città propone intrattenimenti per tutti i gusti, è, infatti, la patria dei fratelli Lumière e ospita un museo a loro dedicato.

La vocazione artistica della città è rimasta da sempre molto attiva e vi è un nutrito calendario di eventi che si susseguono durante il corso dell’anno che si svolgono in scenografie d’eccellenza come la Maison de la danse o l’Opèra National de Lyon.

Nel periodo natalizio, però, la vera attrazione è quella rappresentata dalla “Festa delle luci di Lione”, un appuntamento annuale che prevede a partire dall’8 dicembre, quattro notti dedicate all’Immacolata concezione e alla creatività espressa attraverso luci che appaiono dalle finestre di tutte le abitazioni e degli edifici più significativi della città. Inoltre, la festa prevede spettacoli e scenografie luminose e animazioni multimediali a colpi di luce che esaltano la bellezza monumentale della città.

Il mercatino di Lione è, poi, tra i più bei mercatini di Natale in Francia, tanto che è diventato nel corso degli anni il più grande della regione Rodano-Alpi e in assoluto uno dei più imponenti della Francia.

Negli stand dal sapore tradizionale e autentico è possibile trovare il meglio dell’artigianato locale e in generale francese, acquistare decorazioni natalizie e raffinate statuine per il presepe; mentre per i bambini sono disponibili oltre ai migliaia di giocattoli di legno e stoffa anche animali in paglia e puzzle per tutti i gusti.

Un’attenzione speciale è dedicata ai più golosi che potranno gustare pan di zenzero e vin brulè, salatini, ostriche, castagne arrosto e il meglio delle specialità enogastronomiche del luogo.

I mercatini medievali di Ribeauvillé

Ribeauvillé è una cittadina alsaziana conosciuta per essere detta “Città dei Menestrelli”, perché proprio da queste terre nel Medioevo provenivano i migliori menestrelli e trovatori del Paese. Dalle leggende del posto nasce la “festa dei menestrelli” che si ripete ogni anno la prima domenica di settembre ospitando artisti di strada e musicisti in un grande corteo folkloristico e in un festival di musica medievale.

In effetti, questo borgo immerso nei vigneti dell’Alsazia si presenta ancora oggi con il suo volto medievale con un villaggio che sembra in tutto e per tutto quello delLa Bella e la Bestia di gusto disneyano con le case a graticcio in sgargianti colori e i castelli, i bastioni e le torri che consentono un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo.

Proprio tra le vie del centro magnificamente decorate si svolgono i mercatini di Natale di Ribeauvillé che non potevano che essere a tema medievale.

Ad ogni angolo si possono incontrare personaggi in costume che animano spettacoli per grandi e piccini: ci sono le esibizioni dei giocolieri e quelle dei mangiatori di fuoco, i trampolieri, il guardiano delle oche, le danze di dame e cavalieri e i canti dei trovatori che pervadono stradine e piazze.

Uno scenario incantato perfuso da un tripudio di alberi Natale, adornato da stendardi e stemmi, decorato dagli angeli che si affacciano dagli edifici e dal suono delle botteghe dei fabbri che lavorano alacremente per garantire l’acquisto dei prodotti di artigianato tipico. In tutte le piazzette del villaggio, inoltre, sono allestiti punti di ristoro con vino e succo di mele caldi, le tipiche bevande invernali dell’Alsazia.