Messaggio di fiducia dall’OCSE: dopo il Coronavirus “c’è speranza per un futuro migliore, evitato il peggio”

“Per la prima volta dall’inizio della pandemia, ora c’è speranza per un futuro migliore“, “il cammino che abbiamo davanti è più luminoso anche se impegnativo“: messaggio positivo dall’Ocse, in occasione dell’apertura dell’Economic Outlook, motivato anche dai “progressi sui vaccini e trattamenti che hanno migliorato le aspettative e diminuito l’incertezza“. L’Ocse spiega che “il peggio è stato evitato, la maggior parte del tessuto economico è stato preservato e potrebbe riprendersi rapidamente” anche se “le prospettive rimangono precarie” in molti settori e Paesi. “Grazie all’azione senza precedenti di governi e banche centrali, l’attività globale si è rapidamente ripresa in molti settori, sebbene alcune attività di servizi rimangano ostacolate” dalle misure di distanziamento fisico. “Il crollo dell’occupazione si è parzialmente invertito, ma un gran numero di persone rimane sottoccupato” mentre “la maggior parte delle aziende è sopravvissuta, anche se in molti casi finanziariamente indebolita“: in ogni caso, conclude l’Ocse “senza un massiccio sostegno politico, la situazione economica e sociale sarebbe stata disastrosa“.