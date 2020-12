Meteo, le Alpi sotto una nevicata storica provocata dallo scirocco: sommerse dalla neve le principali località montane d’Italia [FOTO e VIDEO]

Una nevicata storica sta colpendo in queste ore le Alpi centro/orientali: dalla Lombardia al Friuli Venezia Giulia, la neve sta cadendo copiosa da ieri, ed è in intensificazione. Gli accumuli sono già molto importanti in tutte le località alpine principali, da Madonna di Campiglio a Cortina d’Ampezzo, da Sappada a Misurina, da Aprica a Bormio, da San Candido a Santo Stefano di Cadore fino a Livigno e Ponte di Legno, ma la nevicata si intensificherà ulteriormente tra stasera e domani. Soltanto Lunedì la precipitazione diminuirà, e le Alpi italiane saranno letteralmente seppellite da 2-3 metri di neve fresca soprattutto sulle Dolomiti, in Veneto, in Friuli Venezia Giulia e nel settore più orientale della Lombardia.

A determinare questa nevicata è una grande ondata di maltempo alimentata da un forte scirocco, che arriva carico di umidità dal Mediterraneo e concentra sul versante meridionale delle Alpi una nevicata memorabile. A valle sta piovendo intensamente, con più freddo al Nord/Ovest dove resiste il cuscinetto freddo padano e in alcuni casi (vedi Tortona) nevica ancora a quote bassissime, e via via sempre più caldo verso est, sulle coste dell’Adriatico. In pieno giorno, infatti, alle ore 13:30 di questo Sabato 5 Dicembre, abbiamo +1°C ad Alessandria, Asti e Vercelli, +2°C a Novara, Cuneo, Piacenza, Lodi e Pavia, +3°C a Torino e Cremona, +4°C a Milano e Varese, +5°C a Bergamo, Como, Parma, Modena e Reggio Emilia, +7°C a Bologna, Brescia e Ferrara, +8°C a Verona e Mantova, +9°C a Vicenza, +12°C a Padova e Udine, +14°C a Venezia, Treviso, Ravenna e Pordenone, +15°C a Rimini e Trieste, +17°C a Cesena.

