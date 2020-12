Meteo, sci alpino: annullato e rinviato a domani lo slalom gigante di cdm di Courchevel

A causa della situazione meteo incerta, è stato annullato e rinviato a domani i secondo slalom gigante di cdm di Courchevel: stamani il fondo si è rivelato troppo inconsistente pericoloso per le atlete.

Nessun disagio per la vincitrice di ieri, l’azzurra Marta Bassino: “Me lo prendo come un giorno di recupero“.

“Non me l’aspettavo, però visto che c’è la possibilità di farla meglio domani perché no? Visto che ne abbiamo la possibilità“, ha commentato Federica Brignone.

Nella notte è proseguita una fitta nevicata che si è accumulata sulla superficie della pista francese, rendendola scivolosa e non sicura per le atlete. L’organizzazione ha scelto così di utilizzare il giorno di riserva già previsto nel programma e rinviare tutto a lunedì, per avere il tempo di liberare il tracciato dalla neve di riporto.

Gli orari saranno leggermente modificati; ore 10 prima manche e ore 13 seconda manche.