Meteo, Natale di super caldo al Sud: +21°C a Siracusa, +20°C a Reggio Calabria

Mentre al Nord Italia imperversa il maltempo e arriva il freddo, al Sud è un Natale di caldo anomalo. Le temperature più alte sono state raggiunte in Sicilia e Calabria, con +21°C a Siracusa e +20°C a Reggio Calabria, ma spiccano anche i +19°C di Palermo, Bari, Catania, Messina e Termoli e i +18°C di Pescara, Lecce e Crotone. Super caldo, quindi, anche nel medio Adriatico, con condizioni ideali alla vita all’aria aperto, nelle ore centrali della giornata addirittura a maniche corte. Domani, Sabato 26 Dicembre, anche al Sud arriverà il freddo, con temperature in picchiata e forti temporali per contrasti termici. Dopo il caldo di oggi, arriverà all’improvviso la neve fino a quote collinari. Di seguito le pagine per monitorare la situazione in tempo reale ecco le immagini di radar, satelliti e fulminazioni in diretta: