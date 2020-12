Un’enorme nube di sabbia dal Sahara copre gran parte del Mediterraneo oggi. Gli eventi di questo tipo che coinvolgono la sabbia sahariana non sono rari. Quello odierno non è particolarmente eccezionale per intensità ma è sicuramente un evento interessante, da sottolineare. Nelle aree secche dove non sono legate saldamente alla superficie, le particelle di polvere possono essere sollevate in aria e rimanere sospese per una settimana o più, periodo durante il quale vengono trasportate dal vento per migliaia di chilometri. Proprio come sta avvenendo adesso nel Mediterraneo.

Da notare anche le temperature abbastanza elevate sulla Grecia, dove ci sono massime diffuse di +17-18°C, con punte di +19°C.

Temperature in aumento anche al Sud Italia, con massime fino a +16-17°C in Sicilia, Calabria e Puglia.