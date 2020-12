Brusco abbassamento delle temperature in Veneto nelle scorse ore, in particolare in montagna: a Pian del Cansiglio (Belluno), a 1028 metri di quota, sono stati registrati -19.6°C, in Val Visdende (1240 metri) -19.1°C, a Passo Cimabanche (1530 metri) -21.3°C, sul Passo Pordoi (2155 m) -10.7°C.

Infine, il record va alla Piana di Marcesina (1310 metri), nel Vicentino, con -24.6°C.

