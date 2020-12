Mia Khalifa, davvero?! L’ex pornostar raccoglie i bisogni del cane con la mascherina e poi la indossa nuovamente [VIDEO]

Mia Khalifa, seguitissima influencer ed ex pornostar, sta facendo parlare di sè per un episodio davvero sconcertante, reso noto da un utente di tik tok. Sul famoso social è stato pubblicato nelle scorse ore un video che lascia davvero senza parole: Mia Khalifa era a passeggio col suo cane, quando, a corto di buste e fazzoletti per raccogliere i bisogni, ha deciso di togliersi la mascherina indossata sul viso nel rispetto delle norme anti-Covid, ed usarla per raccogliere le feci del suo cane a quattro zampe. Fin qui nulla di strano, ma è ciò che fa successivamente l’ex pornostar a lasciare sorpresi e a far venire il voltastomaco: Mia Khalifa, dopo essersi guardata intorno, ha girato la mascherina e l’ha nuovamente indossata sul volto. “Ho appena visto Mia Khalifa mettersi la cacca sul viso“, ha affermato Benny Blanco, produttore statunitense. “Almeno non sono no mask. Sono appena tornato dal viaggio e devo portare a spasso il mio cane, quindi, la sicurezza prima di tutto, tutti devono indossare una mascherina”, ha commentato Mia Khalifa.

Mia Khalifa pulisce i bisogni del suo cane con la mascherina e poi la rimette sul viso [VIDEO]