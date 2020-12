Militare australiano beve birra dalla protesi di un talebano ucciso: le immagini shock

Immagini shock stanno facendo il giro del web: si tratta di alcune foto ottenute e pubblicate dal The Guardian che riguardano dei soldati delle forze speciali australiane che bevevano birra dalla protesi della gamba di un soldato talebano morto in un bar non autorizzato in Afghanistan. Le immagino mostrano un soldato ‘anziano’, ancora in serviziom che beve dalla protesi in un bar non ufficiale, il Fat Lady’s Arms, allestito all’interno della base delle forze speciali australiane a Tarin Kowt, nel 2009.

In una seconda foto, invece, sembra che i soldati stiano ballando con la protesi in questione. Un fatto sconvolgente, anche se diversi soldati hanno ammesso che il gesto era stato tollerato dagli ufficiali di alto livello, alcuni dei quali erano addirittura coinvolti, nonostante fosse probito rimuovere oggetti dal campo di battaglia e quindi ancor di più tenerli. Si ritiene che la gamba appartenga a un sospetto combattente talebano ucciso durante un assalto dello squadrone SASR 2 a due complessi e un complesso di tunnel a Kakarak nell’Uruzgan nell’aprile 2009. Si pensa quindi che sia stata presa dal campo di batttaglia e conservata nel Fat Lady’s Amrs, dove i clienti lo usavano per bere. La gamba viaggiava sempre con lo squadrone, ha detto un ex soldato al Guardian: “Ovunque sia stato posizionato il Fat Lady’s Arms, è lì che la gamba veniva tenuta e usata occasionalmente per bere“.

Secondo la sezione 268.81 del codice penale del commonwealth, la presa di proprietà senza il consenso del proprietario può essere classificata come crimine di guerra di saccheggio, che comporta una pena di 20 anni di reclusione, ha detto l’ex avvocato militare Glenn Kolomeitz. Il rapporto del giudice Brereton raccomandava che 19 soldati fossero indagati dalla polizia in relazione al presunto omicidio di 39 prigionieri e civili e al presunto trattamento crudele di altri due. Ha anche trovato “informazioni credibili” che 25 dipendenti in servizio o ex ADF erano coinvolti in gravi crimini o almeno erano stati loro accessori. Dopo la pubblicazione del rapporto, il capo della difesa, il generale Angus Campbell, ha annunciato che avrebbe accettato le sue raccomandazioni che includevano l’eliminazione della “citazione di gruppo meritevole” per i soldati che hanno prestato servizio nello Special Operations Task Group tra il 2007 e il 2013.

Lunedì, secondo quanto riferito, dopo l’intervento del primo ministro, Scott Morrison, e del ministro della Difesa, la senatrice Linda Reynolds, la rimozione della citazione sembra essere stata annullata a seguito delle lamentele dei parenti di soldati, innocenti, morti in guerra.

Al Dipartimento della Difesa è stato chiesto dal Guardian se fosse a conoscenza dell’esistenza delle foto delle protesi e quale azione fosse stata intrapresa in tal caso. Un portavoce ha fatto riferimento al rapporto Brereton nella sua risposta: “Il rapporto è stato redatto per rimuovere nomi e dettagli che potrebbero identificare le persone contro le quali l’inchiesta ha trovato informazioni credibili per sostenere le accuse di illeciti criminali o altri comportamenti scorretti“, ha affermato il portavoce. “Laddove ci sono informazioni fornite alla Difesa non affrontate come parte dell’inchiesta sull’Afghanistan, queste questioni saranno indagate a fondo e si darà seguito. È fondamentale che tutte le questioni siano considerate attentamente e che qualsiasi azione venga intrapresa secondo i processi consolidati e consolidati dell’ADF, garantendo la protezione dei diritti delle persone al giusto processo e all’equo processo. A causa della legge sulla privacy, la difesa non è in grado di fornire informazioni sui membri attuali o precedenti in servizio senza il loro consenso scritto“, ha aggiunto. Momento delicato quindi per il governo australiano che ha di recente invitato la Cina a scusarsi dopo la pubblicazione di una foto falsificata di un soldato australiano con un coltello alla gola di un bambino afghano con le parole “non temere, stiamo venendo a portarti la pace“.