Missione urgente sull’iceberg più grande del mondo: punta la Georgia del Sud e rischia di distruggerne il ricco ecosistema

Gli scienziati del British Antarctic Survey si stanno preparando per una missione urgente: l’obiettivo è l’iceberg più grande del mondo, in rotta di collisione con la Georgia del Sud, un territorio britannico d’oltremare nell’Oceano Atlantico meridionale.

L’iceberg A-68A, più grande del Lussemburgo, si è staccato dall’Antartide nel 2017 ed è alla deriva da allora: rischia di distruggere il ricco ecosistema intorno alla Georgia del Sud, raffreddando l’acqua e distruggendo il fondale marino, rifugio di molluschi, crostacei, spugne e altre forme di vita.

I ricercatori raggiungeranno le Falkland l’11 gennaio, verranno posti in quarantena nell’ambito delle misure anti-Covid, e successivamente si imbarcheranno in un viaggio di 3 giorni verso l’iceberg a bordo della nave da ricerca RRS James Cook.

Gigantesco iceberg verso la Georgia del Sud: arrivo atteso entro dicembre, è allarme per la fauna dell’isola

Il gigantesco iceberg, più o meno delle dimensioni del Molise, si dirige pericolosamente verso l’isola della Georgia del Sud, dove potrebbe arrivare entro il mese di dicembre e scatenare il caos.

Dalla sua “nascita” nel 2017, l’iceberg ha percorso migliaia di chilometri dalla piattaforma di ghiaccio di Larsen C, in Antartide, e ora si trova a circa 120 km dalla Georgia del Sud.

Se rimane sul suo percorso attuale, l’iceberg potrebbe arrivare nelle acque poco profonde al largo, minacciando la fauna selvatica.

Negli ultimi tre anni, sono state utilizzate le missioni satellitari per monitorare l’iceberg: a lanciare l’allarme l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) che, grazie alla missione radar Copernicus Sentinel-1, con la sua capacità di vedere attraverso le nuvole e l’oscurità, è stata determinante nella mappatura delle regioni polari in inverno.