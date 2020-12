Monolite scomparso misteriosamente nello Utah, ora spunta il VIDEO della rimozione

E’ comparso dal nulla, ed è sparito nel nulla il monolite scoperto nel deserto dello Utah dal pilota di un elicottero.

La struttura di metallo, trovata per caso il 18 novembre, è stata rimossa, è al suo posto il 27 novembre era apparsa una piccola piramide di pietre.

Ora è virale un video della sua rimozione e il racconto di Ross Bernards, fotografo del Colorado, svelerebbe il mistero.

Monolite nello Utah: “Ho visto 4 uomini abbatterlo”, intanto in Romania ne compare uno simile

Per giorni il monolite dall’aspetto metallico ha suscitato le teorie più varie: dall’invasione aliena all’opera d’arte d’avanguardia, fino ai residui di set cinematografici. Ora arrivano dichiarazioni che potrebbero risolvere il mistero: “Ho visto quattro uomini buttare a terra il monolite e portarlo via in carriola”, ha detto Ross Bernards, un fotografo del Colorado che aveva raggiunto il canyon di notte dopo che le coordinate del monolite erano state ricostruite su Reddit e di lì erano finite su Google Maps. L’intera operazione, secondo quanto ha poi detto Bernards al New York Times, non avrebbe preso più di un quarto d’ora. Bernards non aveva fotografato l’abbattimento del monolite, ma uno dei suoi amici, Michael James Newlands, aveva scattato immagini col cellulare che sarebbero dunque le uniche a documentare la scomparsa dell’oggetto, una struttura vuota rivestita di metallo con un’armatura di legno.

Come se non bastasse, un monolite simile è apparso in Romania. Alto 4 metri, con base triangolare e coperto da curiosi ghirigori, è stato eretto da ignoti sulla collina di Batca Doamnei, nei pressi della città di Piatra Neamt, secondo quanto riporta Sky News citando i media locali. Non è noto se ci sia una regia unica dietro i due episodi. Il sindaco di Piatra Neamt, Andrei Carabelea, ha accolto la notizia con ironia, assicurando che “non c’è motivo di panico per chi crede che ci sia ancora vita nell’universo”.