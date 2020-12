Monolite scomparso nell’Utah: “Ho visto 4 uomini abbatterlo”, intanto in Romania ne compare uno simile

Si infittisce sempre di più il mistero sul monolite ritrovato in pieno deserto nell’Utah il 18 novembre e poi improvvisamente scomparso. Per giorni, il monolite dall’aspetto metallico ha suscitato le teorie più varie: dall’invasione aliena all’opera d’arte d’avanguardia, fino ai residui di set cinematografici. Ora arrivano dichiarazioni che potrebbero risolvere il mistero. “Ho visto quattro uomini buttare a terra il monolite e portarlo via in carriola”, ha detto Ross Bernards, un fotografo del Colorado che aveva raggiunto il canyon di notte dopo che le coordinate del monolite erano state ricostruite su Reddit e di li’ erano finite su Google Maps.

“C’erano inizialmente altre quattro persone che avevano addobbato il monolite con luci natalizie”, ha raccontato alla rete tv Kutv di Salt Lake City. Partito il primo gruppetto, erano arrivati altri quattro uomini: “Spero che hai gia’ fatto foto“, gli aveva detto uno di loro prima di cominciare a prendere il monolite a spintoni per abbatterlo al suolo per poi caricarlo su una carriola e andare via. L’intera operazione, secondo quanto ha poi detto Bernards al New York Times, non avrebbe preso piu’ di un quarto d’ora. Bernards non aveva fotografato l’abbattimento del monolite, ma uno dei suoi amici, Michael James Newlands, aveva scattato immagini col cellulare che sarebbero dunque le uniche a documentare la scomparsa dell’oggetto, una struttura vuota rivestita di metallo con un’armatura di legno.

Come se non bastasse, un monolite simile è apparso in Romania. Alto 4 metri, con base triangolare e coperto da curiosi ghirigori, e’ stato eretto da ignoti sulla collina di Batca Doamnei, nei pressi della citta’ di Piatra Neamt, secondo quanto riporta Sky News citando i media locali. Non e’ noto se ci sia una regia unica dietro i due episodi. Il sindaco di Piatra Neamt, Andrei Carabelea, ha accolto la notizia con ironia, assicurando che “non c’e’ motivo di panico per chi crede che ci sia ancora vita nell’universo”. “La mia idea e’ che alcuni terribili, sfacciati ragazzi alieni abbiano lasciato casa sull’Ufo dei loro genitori e abbiano iniziato a piantare monoliti di metallo in giro per il mondo”, ha scritto Carabelea su Facebook, “prima nello Utah e ora Piatra Neamt. Sono onorato che abbiano scelto la nostra citta'”. “Mi piace vedere questa bizzarria come un’ulteriore prova di quanto sia speciale la nostra citta’, per i terrestri e forse non solo”, ha aggiunto il sindaco, esprimendo l’auspicio che il monolite attragga i turisti.