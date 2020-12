Morte Paolo Rossi, la dolce promessa del figlio Alessandro: “sarò sempre presente per tutti e per tutta la vita”

Queto 2020 non ha avuto proprio pietà: nemmeno il tempo di riprenderci dalla notizia della morte di Diego Armando Maradona, che ci siamo ritrovatia dover piangere un’altra grandissima stella del calcio, questa volta italiana. Anche Paolo Rossi ci ha lasciati dopo una lunga lotta di 9 mesi contro un tumore al polmone.

Pabito ha voluto tenere per sè la malattia, degenerata nel tempo senza lasciargli scampo, collegandosi comunque con le trasmissioni sportive e regalando sorrisi ad amici e parenti, fino all’ultimo minuto. Un dolore fortissimo per tutta la sua famiglia, della quale adesso si prenderà cura Alessandro, figlio di Paolo, che ha rivelato di aver fatto una promessa a suo padre. “Umile, generoso, sempre presente, con una parola carina che ti rassicurava, una persona generosa che non ha mai detto di no a nessuno, sempre disponibile ad aiutare gli altri. La sua dote più grande era l’altruismo ed essere sempre pronto ad aiutare qualcuno. Tutti ci sono stati vicini, papà si è fatto amare, era una persona fantastica e la gente ha ricambiato l’amore fino a oggi. Papà non si preoccupi, ci sarò sempre io per le mie sorelline e per la nostra famiglia, gli ho promesso che non mancherò mai e che sarò sempre presente per tutti e per tutta la vita“, ha dichiarato Alessandro Rossi a Raisport.