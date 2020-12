Addio a Luke Harper morto a 41 anni per una malattia polmonare la star del wrestling, nessun legame col coronavirus

Il mondo del wrestling piange la scomparsa di Brodie Lee. Il wrestler, il cui vero nome era Jonathan Huber, era conosciuto anche con l’alias di Luke Harper secondo quanto riferito dalla moglie Amanda sui social è morto dopo una lunga lotta contro una malattia polmonare, non correlata al coronavirus. Harper aveva solo 41 anni, era nato a Rochester ed è ricordato per i suoi trascorsi tra il 2012 e il 2019 nella WWE, dove ha vinto una volta l’Intercontinental Championship, una volta l’NXT Tag Team Championship (con Erick Rowan) e due volte lo SmackDown Tag Team Championship (una volta con Rowan e una volta con Bray Wyatt e Randy Orton). Harper, ultimamente, ha militato nella All Elite Wrestling, come Brodie Lee, riuscendo a vincere una volta l’AEW TNT Championship, ma da qualche settimana era assente dagli show della federazione, che ha annunciato la scoparsa dell’atleta su Twitter.

“Oggi è morto il mio migliore amico. Non avrei mai voluto scrivere queste parole. Il mio cuore è spezzato. Il mondo lo vedeva come il fantastico Brodie Lee (aka Luke Harper) ma era il mio migliore amico, mio ​​marito e il padre più grandioso che avressi mai potuto incontrare. Nessuna parola può esprimere l’amore che provo o quanto sono distrutta in questo momento. E’ morto circondato da persone care dopo una dura battaglia con un problema polmonare non correlato a Covid”, ha scritto sui social la moglie Amanda Huber, wrestler a sua volta e conosciuta con il nome di Synndy Synn.