Il coronavirus si porta via una giovane promessa del ciclismo: morto a 21 anni Michael Antonelli

Il mondo del ciclismo piange la scomparsa di Michael Antonelli. Il giovane corridore della Mastromarco Sensi Nibali di Lamporecchio è morto ieri a 21 anni appena compiuti (il 30 novembre, ndr) dopo essere risultato positivo al coronavirus. Michael era stato protagonista di un terribile incidente il 15 agosto di due anni fa, durante la classica di Ferragosto Firenze-Viareggio, dal quale non si era mai ripreso. In quell’occasione Michael cadde in un dirupo dopo 91 km e fu trasportato in ospedale a Firende in condizioni disperate.

Dopo due anni e mezzo di sacrifici, Michael, che si era aggrappato alla vita e non aveva intenzione di lasciarla andare per nessun motivo, aveva avuto l’ok per tornare a casa, seppur le sue condizioni fossero ancora delicate. Sembra però che il coronavirus sia stato fatale per il giovane 21enne: Michael è stato infatti ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo al Covid e per lui, purtroppo non c’è stato nulla da fare. “Ciao Michael, il tuo ricordo restera’ per sempre con noi. Tutta la squadra si stringe alla famiglia in questo momento di dolore“, questo il commosso saluto su Facebook della sua squadra.