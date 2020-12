Morto per coronavirus l’ex ciclista Aldo Moser: ha corso con Fausto Coppi, primogenito di 12 figli

Il coronavirus si è portato via uno dei frateli dell’ex campione di ciclismo Francesco Moser. Aldo Moser è morto questa mattina ad 86 anni a causa di complicazioni da Covid-19. Il primogenito della famiglia trentina che ha scritto la storia e la leggenda del ciclismo italiano era ricoverato in ospedale da una settimana circa e le sue condizioni si sono aggravate nelle ultime ore e per lui non c’è stato nulla da fare.

Ex ciclista, Aldo è stato professionista dal 1954 al 1974, ha corso anche con Fausto Coppi e conta dodici successi in carriera, tra i quali la Coppa Agostoni nel ’54, due Trofeo Baracchi nel ’58 e ’59 e la Coppa Bernocchi nel ’63. Ha indossato la maglia azzurra della Nazionale ai Mondiali su strada ben 4 volte e ha partecipato a 16 edizioni del Giro d’Italia. E’ il primogenito della ‘dinastia Corse’, fratello di Enzo, Diego e Francesco, tutti ciclisti e zio del giovane Moreno Moser, anche lui ciclista

E’ zio anche di Ignazio Moser, appassionato anche lui di ciclismo, divenuto famoso qualche anno fa per la partecipazione al Grande Fratello Vip ed il suo fidanzamento con Cecilia Rodriguez, sorella di Belen. “Ciao Zio, la tua bontà e nobiltà d’animo rimarrà sempre con noi”, ha scitto Ignazio sui social.