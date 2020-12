Raggiungere ogni punto della Terra in due ore: è possibile grazie al nuovo motore che arriva dalla Cina

Sorprendente novità dalla Cina: è stato testato un motore per aereo in grado di raggiungere una velocità pari a nove volte quella del suono e di raggiungere ogni punto della Terra in un massimo di due ore. A segnalarlo è il South China Morning Post. Il motore in questione, “sodramjet” (“standing oblique detonation ramjet”), è stato provato a Pechino, in una galleria del vento dove sono state simulate le condizioni di volo. Il motore ideato dai cinesi potrebbe essere usato per aerei convenzionali ma anche per velivoli trans-atmosferici riutilizzabili che decollerebbero da aeroporti comune per raggiungere l’orbita terrestre e rientrare in atmosfera atterrando in un altro comune aeroporto.

Tre le parti che compongono questo motori: un sistema di aspirazione dell’aria, un iniettore di idrogeno e una camera di combustione. Secondo il SCMP, quando il motore è partito “alla bocca di combustione c’è stato uno scintillio come se si trattasse della nave spaziale di Star Wars”.